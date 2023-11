Tchad : l'ANVOLT et le PNUD rencontrent les volontaires nationaux quatre mois après leur mise en place

L'objectif de cette rencontre était de recueillir les retours d'expériences des volontaires après quatre mois de mission afin d'évaluer les aspects positifs et les axes d'amélioration dans la réalisation de leurs activités.



Le directeur général de l'ANVOL-T, Ismaïl Mahamat Saleh, a indiqué que l'organisation a déployé plus de 1000 jeunes dans diverses structures d'accueil grâce au soutien du PNUD, partenaire principal de l'agence.



Il a également encouragé d'autres partenaires à suivre l'exemple du PNUD afin de contribuer à la politique de soutien et d'insertion professionnelle des jeunes.



Kamil Kamaludeen, le représentant résident du PNUD au Tchad, a réaffirmé l'engagement de son organisation à appuyer les initiatives qui visent à renforcer la jeunesse tchadienne, celle-ci étant au cœur de leur soutien au gouvernement tchadien.



Fatimé Boukar Kosseï, la secrétaire d'État à la jeunesse et au leadership entrepreneurial, présente lors de l'événement, a souligné que la création de l'agence avait pour but de fournir aux structures d'accueil, engagées pour le bien-être des communautés, un soutien significatif en termes de ressources humaines jeunes et qualifiées.



Elle a en outre exhorté les volontaires à rester dynamiques, assidus et attentifs lors des différentes communications.