TCHAD

Tchad : l’APDI va former plus de 1 500 jeunes et adultes du Moyen Chari aux métiers porteurs


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Janvier 2026



L’Association pour la Promotion du Développement Durable et Intégral (APDI) a procédé, le 21 janvier 2026, au lancement officiel du projet « Renforcement des capacités des entrepreneurs ruraux dans la province du Moyen Chari ».

La cérémonie s’est déroulée au centre polyvalent de Helibongo, situé à environ 15 kilomètres de la ville de Sarh, en présence des autorités administratives, traditionnelles et des populations locales. L’objectif de ce projet est de favoriser l’auto-emploi et de contribuer à la réduction du chômage dans la province du Moyen Chari.

Le chef de canton de Banda, Masra Koroua Nague, a invité les populations de son canton à soutenir activement l’équipe du projet afin de garantir le succès des activités prévues. Il a souligné que ce projet constitue une opportunité importante pour le développement local.

Pour sa part, le secrétaire général de l’APDI, Robalbaye Nansibaye, a présenté les objectifs et les différents volets du projet. Il a précisé que le projet concerne plus de 1 500 bénéficiaires, composés de jeunes, de femmes et d’adultes âgés de 35 à 50 ans.

« Ces bénéficiaires seront formés dans plusieurs métiers porteurs, notamment la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique, la soudure, l’énergie solaire, ainsi que l’élevage des petits ruminants et de la volaille afin de mener des activités génératrices de revenus et se prendre véritable en charge », a précisé le secrétaire général de l’APDI.

Le préfet du département de Barh Kôh, Oumar Ali Nanina, a salué cette initiative destinée à renforcer les compétences professionnelles des jeunes, des femmes et des adultes de la province. Il a exhorté les formateur et les apprenants à s’investir pleinement afin d’atteindre les objectifs du projet et d’obtenir des résultats concrets au bénéfice des communautés locales et pour le développement du monde rural.

Il faut noter que le projet a une durée de 12 mois et s’inscrit dans une démarche de développement durable et inclusive.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

