Tchad : l'ATNOR installe le bureau du comité technique des produits cosmétiques

Ce comité sera dirigé par une présidente, le Dr Aché Nawo, dermatologue vénérologue, suivie de son premier vice-président, Faouzi Bichara, ingénieur en industries agroalimentaires et chef de projet HUB IIT Tchad de Bet Al Nadja, et de la deuxième vice-présidente, le Dr Ngabere Colette, pharmacienne spécialiste de la santé publique et directrice générale adjointe de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires. Le secrétariat sera assuré par Hissein Mahamat Goukouni, chef de la Division de la Normalisation et d'Évaluation de Conformité de l'ATNOR.



Le Comité Technique des Produits Cosmétiques a pour mission d'impliquer toutes les parties prenantes dans la sélection des normes à élaborer ou à homologuer pour le pays, de recenser les normes en usage en tenant compte des priorités nationales, de proposer les projets de normes nationales, d'homologuer les normes internationales, d'élaborer un plan de travail pour le CT, de créer les sous-comités techniques et de désigner les experts, et d'élaborer et d'adopter un règlement intérieur.