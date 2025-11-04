Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l'Association Les Amis de la Chine expérimente la variété de riz Yue NongSimiaO


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 4 Novembre 2025



Tchad : l'Association Les Amis de la Chine expérimente la variété de riz Yue NongSimiaO
Semé du 30 juin au 2 juillet 2025, le champ expérimental de riz de l'Association Les Amis de la Chine situé à Bémian, à une quinzaine de km au nord de Moundou, a connu son début de récolte le jour 23 octobre 2025.

Sous l'égide du président ; l'Honorable Neatobeye Le-Nasseguen'gar et de l'administratrice Memgoto Djekémé Esther, les habitants de Bémian et ses environs étaient sortis nombreux pour cette moisson. Ils ont par la voix de leur représentant M. Aimé, exprimé leur admiration devant cette nouvelle variété introduite par l'association.

Et pour cause : bien que semé un mois après les autres champs environnants, le champ de l'Association est arrivé à maturité avant tous les autres. Cette variété dénommée Yue NongSimiaO est l’une des nouvelles variétés de riz introduites au Tchad par la Mission technique agricole chinoise, pour contribuer à l'augmentation des rendements des producteurs de riz, vu que les variétés actuellement en production datent d'il y a plus de trente ans, et ont largement perdu de leur capacité de production.

À travers l'Association Les Amis de la Chine, le représentant des producteurs exprime leur sollicitation à l'endroit de la Mission technique agricole chinoise, pour l’appui en matériels, en intrants et technologies agricoles en faveur des producteurs du Logone occidental, afin de leur permettre d'augmenter leur production.

Cette même doléance a été reprise par le président de l'Association dans son mot de remerciement. Une séance de formation, à l'intention des producteurs de riz de la province du Logone occidental, est prévue au courant de novembre ou décembre. Elle offrira l'opportunité aux experts de la Mission technique agricole chinoise, d'inculquer aux producteurs locaux les meilleures techniques culturales en matière de production de riz.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

Tchad : Ahmat Haroun Lary (GRACTCHAD) dénonce l'arrestation des anciens responsables de l'Action Sociale

Tchad : Ahmat Haroun Lary (GRACTCHAD) dénonce l'arrestation des anciens responsables de l'Action Sociale

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM 03/11/2025

Populaires

Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

03/11/2025

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter