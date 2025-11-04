Tchad : l'Association Les Amis de la Chine expérimente la variété de riz Yue NongSimiaO

Semé du 30 juin au 2 juillet 2025, le champ expérimental de riz de l'Association Les Amis de la Chine situé à Bémian, à une quinzaine de km au nord de Moundou, a connu son début de récolte le jour 23 octobre 2025.



Sous l'égide du président ; l'Honorable Neatobeye Le-Nasseguen'gar et de l'administratrice Memgoto Djekémé Esther, les habitants de Bémian et ses environs étaient sortis nombreux pour cette moisson. Ils ont par la voix de leur représentant M. Aimé, exprimé leur admiration devant cette nouvelle variété introduite par l'association.



Et pour cause : bien que semé un mois après les autres champs environnants, le champ de l'Association est arrivé à maturité avant tous les autres. Cette variété dénommée Yue NongSimiaO est l’une des nouvelles variétés de riz introduites au Tchad par la Mission technique agricole chinoise, pour contribuer à l'augmentation des rendements des producteurs de riz, vu que les variétés actuellement en production datent d'il y a plus de trente ans, et ont largement perdu de leur capacité de production.



À travers l'Association Les Amis de la Chine, le représentant des producteurs exprime leur sollicitation à l'endroit de la Mission technique agricole chinoise, pour l’appui en matériels, en intrants et technologies agricoles en faveur des producteurs du Logone occidental, afin de leur permettre d'augmenter leur production.



Cette même doléance a été reprise par le président de l'Association dans son mot de remerciement. Une séance de formation, à l'intention des producteurs de riz de la province du Logone occidental, est prévue au courant de novembre ou décembre. Elle offrira l'opportunité aux experts de la Mission technique agricole chinoise, d'inculquer aux producteurs locaux les meilleures techniques culturales en matière de production de riz.