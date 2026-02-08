Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’Association des jeunes Al-Abrar célèbre son 9ᵉ anniversaire à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 8 Février 2026


L’Association des jeunes Al-Abrar pour la sécurité des mosquées et la bienfaisance, section du Ouaddaï, a célébré ce matin à Abéché le neuvième anniversaire de sa création.


Tchad : l’Association des jeunes Al-Abrar célèbre son 9ᵉ anniversaire à Abéché

La cérémonie s’est tenue à l’hôtel Trois Étoiles, sous la présidence du préfet du département de Ouara, le Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, en présence de plusieurs autorités administratives et religieuses, ainsi que de nombreuses personnalités.

Cette commémoration a permis de retracer le parcours de l’association et de mettre en lumière ses efforts constants en faveur de la sécurisation des lieux de culte, du volontariat et des actions caritatives au profit des populations.

Dans son allocution, le président de l’association, Senoussi Ibrahim Senoussi, a présenté le bilan des activités menées au cours de l’année 2025. Il a souligné la poursuite des actions de sécurisation des mosquées, notamment lors des prières du vendredi. Il a également évoqué l’implication d’Al-Abrar dans l’organisation de grandes manifestations religieuses, les récitations complètes du Saint Coran, les concours religieux organisés dans différents centres, ainsi que la conduite de nombreuses activités caritatives et sociales. Selon lui, ces actions visent à promouvoir les valeurs islamiques et à renforcer l’esprit de volontariat au sein de la communauté.

Prenant la parole à son tour, le représentant du président du Conseil national des affaires islamiques, section du Ouaddaï, Abdelbasset Senoussi, a salué le rôle important joué par l’association dans la protection des mosquées et son engagement constant dans les œuvres de bienfaisance. Il a appelé l’ensemble de la société à soutenir ce type d’initiatives, qui contribuent à la sensibilisation religieuse et à la préservation des lieux de culte.

Clôturant la cérémonie, le préfet du département de Ouara, le Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a exprimé sa reconnaissance pour les efforts fournis par l’Association des jeunes Al-Abrar. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre ces actions dans un esprit de responsabilité, de solidarité et de partenariat communautaire, afin de renforcer la paix sociale et la cohésion au sein de la population.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/02/2026

Sécurité Aéroportuaire à Abéché : Ultime Sommation pour les Briquetiers

Sécurité Aéroportuaire à Abéché : Ultime Sommation pour les Briquetiers

Tchad : Vol à l'École de Bebeurer à Bébédjia Tchad : Vol à l'École de Bebeurer à Bébédjia 06/02/2026

Populaires

Tchad : bilan provisoire des opérations de fouilles menées par les forces de l’ordre à Abéché

07/02/2026

Tchad : le PATN échange avec les jeunes et la société civile sur les enjeux environnementaux à Sarh

07/02/2026

Tchad : Les autorités éducatives se mobilisent pour préparer la visite du ministre de l’Éducation nationale

07/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter