Tchad : l’Association des jeunes Al-Abrar célèbre son 9ᵉ anniversaire à Abéché

La cérémonie s’est tenue à l’hôtel Trois Étoiles, sous la présidence du préfet du département de Ouara, le Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, en présence de plusieurs autorités administratives et religieuses, ainsi que de nombreuses personnalités.



Cette commémoration a permis de retracer le parcours de l’association et de mettre en lumière ses efforts constants en faveur de la sécurisation des lieux de culte, du volontariat et des actions caritatives au profit des populations.



Dans son allocution, le président de l’association, Senoussi Ibrahim Senoussi, a présenté le bilan des activités menées au cours de l’année 2025. Il a souligné la poursuite des actions de sécurisation des mosquées, notamment lors des prières du vendredi. Il a également évoqué l’implication d’Al-Abrar dans l’organisation de grandes manifestations religieuses, les récitations complètes du Saint Coran, les concours religieux organisés dans différents centres, ainsi que la conduite de nombreuses activités caritatives et sociales. Selon lui, ces actions visent à promouvoir les valeurs islamiques et à renforcer l’esprit de volontariat au sein de la communauté.



Prenant la parole à son tour, le représentant du président du Conseil national des affaires islamiques, section du Ouaddaï, Abdelbasset Senoussi, a salué le rôle important joué par l’association dans la protection des mosquées et son engagement constant dans les œuvres de bienfaisance. Il a appelé l’ensemble de la société à soutenir ce type d’initiatives, qui contribuent à la sensibilisation religieuse et à la préservation des lieux de culte.



Clôturant la cérémonie, le préfet du département de Ouara, le Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a exprimé sa reconnaissance pour les efforts fournis par l’Association des jeunes Al-Abrar. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre ces actions dans un esprit de responsabilité, de solidarité et de partenariat communautaire, afin de renforcer la paix sociale et la cohésion au sein de la population.

