Tchad : l’OCI confirme son appui au Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 »

Le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, poursuit sa série d’audiences avec les responsables d’institutions internationales et les investisseurs ayant pris part à la table ronde de financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».



Ce mercredi, c’est le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha qui a ouvert le bal. A la tête d’une importante délégation regroupant plusieurs institutions spécialisées de l’organisation, l’OCI à travers son secrétaire général, est venue affirmer leur engagement à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de son ambitieux programme de développement.



L’OCI, deuxième plus grande organisation intergouvernementale au monde après l’ONU, est dirigée depuis 2021 par un fils du Tchad. Hissein Brahim Taha œuvre à renforcer la solidarité et la coopération entre les nations du monde musulman. L’organisation qu’il dirige, à travers ses huit institutions spécialisées, a décidé de se mobiliser pleinement pour soutenir le PND « Tchad Connexion 2030 ».



En première ligne, la Banque islamique de développement (BID), bras financier de l’OCI et partenaire historique du Tchad. L’on se souvient qu’à l’occasion de la table ronde, la BID a annoncé une enveloppe de 650 millions de dollars pour le financement de projets prioritaires, et 200 millions supplémentaires sous forme de garanties destinées à stimuler les investissements et les échanges commerciaux.



Au-delà de la BID, soutient Hissein Brahim Taha, tout l’écosystème de l’OCI, incluant ses agences économiques, sociales et techniques, sera mobilisé pour accompagner le Tchad dans la réalisation de ses projets de développement, en particulier dans les domaines de l’infrastructure, de l’éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté.



Le secrétaire général de l’OCI a profité de cette rencontre pour féliciter le président de la République pour le succès éclatant de la table ronde d’Abu Dhabi, saluant une initiative exemplaire qui place le Tchad au cœur des partenariats innovants entre le monde arabe et l’Afrique. Il a également exprimé sa profonde gratitude au chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour son soutien constant aux causes défendues par l’OCI, notamment la lutte contre le terrorisme, la consolidation de la paix et la promotion du dialogue entre les peuples.



M. Hissein Brahim Taha a en outre, rendu hommage à la générosité du Tchad et à l’hospitalité exemplaire de son peuple, qui accueille depuis des années des centaines de milliers de réfugiés, dont une grande partie provient de pays membres de l’OCI. Une solidarité que le Secrétaire général a saluée comme un modèle de fraternité et de responsabilité partagée au sein du monde musulman.





