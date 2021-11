Tchad : l'ONAPE forme les demandeurs d'emploi sur la fabrication de four et séchoir solaire

Le directeur de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a souligné que la problématique de l'emploi est un souci mondial et le Tchad n'est pas du reste. Raison pour laquelle l'Onape multiplie les sessions de formation, accompagne et booste l'employabilité des jeunes, dit-il.



Selon lui, le choix de former 40 demandeurs d'emploi en techniques de fabrication et d'utilisation de four et séchoir solaire résulte du souci d'outiller ces derniers pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active.



Le 2ème maire adjoint du 7ème arrondissement, Mbyengar Mbaïodel, et Roba Magnama Solange, directrice de PROMOSOL -organe chargé de ladite formation- ont relevé que l'initiative de l'ONAPE est cruciale pour la formation des jeunes et leur insertion socio-économique.