Tchad : l’ONG Enfants du Monde lance un projet d’éducation en faveur des enfants réfugiés soudanais

L'ONG suisse Enfants du Monde a lancé ce jeudi, 06 mars 2025 à Abéché, un projet d'éducation accélérée destiné aux enfants réfugiés soudanais du camp d’Aboutengué. Ce projet ACRéSA (Accès à l’Éducation Non Formelle dans le camp de Réfugiés soudanais d’Aboutengué), vise à offrir aux enfants réfugiés du camp d’Aboutengué, ainsi qu'aux enfants des communautés hôtes, un accès à un apprentissage dans un cadre sécurisé et adapté.



L'objectif principal est de renforcer leurs connaissances et leurs compétences en éducation de base, afin de favoriser leur intégration sociale et scolaire, et d'améliorer leurs perspectives d'avenir. Le projet met un accent particulier sur la protection des enfants, la qualité de l'enseignement, et l'inclusion, en s’appuyant sur une approche pédagogique adaptée aux besoins des apprenants.



En présence des autorités locales et des partenaires humanitaires, le projet ACRéSA a été officiellement présenté. Il prévoit de garantir un environnement scolaire sécurisé à 1500 jeunes, de former 30 enseignants et enseignantes pour assurer un enseignement de qualité, de renforcer 210 structures locales pour la prévention des abus et violences envers les enfants.



Le secrétaire général du gouverneur du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a représenté l’exécutif provincial, a salué cette initiative, soulignant que « dans un monde en constante évolution, où les paradigmes de l’apprentissage se transforment, l’éducation non formelle émerge comme une bouffée d’air frais dans le paysage éducatif. »



De son côté, le SG de de l’Académie de l’Est, Dr Haroun Heloua, il a mis l’accent sur l’importance de ce projet dans la vie éducative des enfants : « Ce projet représente bien plus qu'une simple initiative : il incarne notre engagement collectif envers l'éducation, la dignité humaine et l'avenir de nos enfants. »



Pour Enfants du Monde, ce programme va au-delà des apprentissages scolaires. Il s’appuie sur une approche inclusive, intégrant la diversité culturelle et la protection des enfants vulnérables, avec des actions spécifiques en santé et en hygiène. « Grâce à ce projet, des centaines d'enfants réfugiés et des communautés hôtes pourront retrouver le chemin de l’école dans un cadre sécurisé et adapté », a déclaré Souleymane Ouedraogo, directeur pays d'Enfants du Monde.



Depuis 2013, Enfants du Monde œuvre au Tchad pour renforcer l’accès à une éducation de qualité, à travers des formations d’enseignants et la création de supports pédagogiques adaptés. Il faut noter que le projet "Accès à l’Education Non Formelle" (AENF) dans le camp de réfugiés soudanais d’Abouteingué (ACRéSA) est financé par la Fondation Chaine du Bonheur, et mis en œuvre par l’ONG Enfants du Monde et l’Association des Femmes pour l'Appui aux Initiatives de Développement (AFAID).