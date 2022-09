Tchad : l'UMOCIRT en mission de suivi à Massakory pour booster la filière peaux et cuirs

La tournée s'inscrit dans le cadre de la coordination des activités du projet. Notamment l'imprégnation des réalisations de la filière peaux et cuirs à Massakory. L'objectif est d'échanger avec l'association des bouchers de Massakory. Cette dernière a pu bénéficier de plusieurs formations de renforcement des capacités dans la production de peaux et des différentes types de normes de conservation de ses peaux.



Selon Djabre Dadi, en tant que nouveau coordonateur, il est question de prendre contact avec les bénéficiaires du projet qu'il coordonne. Le déplacement vise également à recueillir leurs doléances puis intervenir afin de leur permettre d'améliorer leurs activités et booster leurs productions.