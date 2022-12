Tchad : l'UNET promeut la cohabitation pacifique à travers le football

Le bureau national de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) a organisé le 21 décembre, un match de football au stade Paris-Congo, ceci dans le cadre de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble.



La rencontre a opposé l'équipe de l'Université Emi-Koussi de N'Djamena à celle de l'Université d'Adam Barka d'Abéché. Le match a pris fin sur le score de 0-4, en faveur de l'Université Adam Barka d'Abéché.



Selon le président de l'UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, cette rencontre vise à promouvoir la cohésion sociale, le brassage et la paix en milieu estudiantin, en particulier, mais aussi au Tchad en général.



Il a lancé un appel aux uns et aux autres, afin de privilégier le dialogue qui, selon lui, est le seul gage pour une paix durable entre les filles et fils du Tchad.