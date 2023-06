Tchad : l'autonomie énergétique avec les initiatives PIRECT et PASET

Ce mardi 13 juin, la ministre chargée de l'Indépendance énergétique, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a officiellement lancé le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad (PIRECT), ainsi que le projet d'appui au secteur de l'énergie au Tchad (PASET).



Lors de son discours inaugural, la ministre a souligné que le PIRECT représente une étape cruciale pour concrétiser l'interconnexion électrique entre les deux pays. Ce projet ambitieux renforce les liens solides et durables existants entre le Cameroun et le Tchad, favorisant ainsi un approvisionnement énergétique plus fiable, grâce à l'échange d'électricité.



En ce qui concerne le projet PASET, la ministre a expliqué qu'il contribue au développement socio-économique du Tchad en améliorant l'accès à l'énergie dans le pays. Ce projet comprend la construction de trois centrales thermiques et d'une centrale solaire dans les villes de Bol, Biltine et Bongor.



Le représentant de l'Union Européenne au Tchad, Kurt Conelis, a exprimé le souhait que ce lancement marque une étape essentielle dans un engagement plus étroit entre l'Union Européenne et le Tchad à l'avenir.



Cette collaboration renforcée pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine de l'énergie.