Tchad : la 4e édition de la marche sportive de masse rassemble la ville de N'Djamena

Nadjirambaye Maxime, membre de Time Mercato, a déclaré que l'objectif de cet événement est de promouvoir le sport de masse et de renforcer les liens sociaux en offrant aux expatriés l'opportunité de pratiquer un sport régulièrement. La participation de personnes de différentes nationalités a également été vue comme une opportunité pour les jeunes membres de Mercato de se lancer dans la vie active.



La 4ème édition a apporté des innovations, notamment la participation d'enfants, ce qui reflète l'importance que Time Mercato accorde à la promotion du sport de masse auprès des plus jeunes. L'objectif est de renforcer cette pratique et de la rendre durable pour les générations futures.



Time Mercato a également déclaré son souhait d'étendre cette activité à d'autres villes du Tchad. Selon eux, le sport n'a ni couleur ni appartenance politique et ils espèrent que la communauté de N'Djamena se joindra à eux pour promouvoir les sports de masse dans la ville.