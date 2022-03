Tchad: la CASAC autorisée à marcher le 6 mars prochain

La Coalition des associations de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC) organisera le 6 mars 2022 un grand meeting de sensibilisation à l’attention des citoyens tchadiens pour soutenir la transition menée par le Conseil militaire de transition (CMT). Une autorisation lui ait accordé par le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, Idriss Dokony Adiker, ce 3 mars 2022. L'itinéraire de cette marche est du Palais de 15 janvier au rond-point Adoum Tchere.



Une immense foule de la CASAC marchera du Palais du 15 au rond-point Adoum Tchéré à N’Djamena, dit-on au niveau de la CASAC. Elle misera sur des milliers des jeunes filles et garçons issus des différents quartiers de la ville de N’Djamena qui viendront apporter leur soutien à la paix et à l’unité nationale.



La CASAC veut mobiliser la population pour cultiver et aimer la paix. Elle exhorte les tchadiens à sortir massivement pour assister à cette journée de la paix et de la cohésion pacifique. L’organisation de ce grand meeting était prévue bien avant le remaniement du gouvernement, assure-t-on à la CASAC.