Tchad : la CBT rejette toute implication dans le scandale financier à la SHT

La CBT indique ne pas être concerné, ni de près ni de loin, par une quelconque opération sur les fonds de la SHT.



La CBT indique avoir reçu une notification d'une mission de contrôle de la COBAC (le régulateur financier d'Afrique centrale). Depuis le 2ème semestre 2021, la banque assure avoir fait de sérieux efforts dans le redressement de sa situation financière.



La CBT estime que, dans ses efforts de développement, elle a entrepris plusieurs démarches et projets en cours de finalisation avec des partenaires financiers. De telles insinuations pourraient avoir des conséquences préjudiciables. Elle dénonce une atteinte à son image et se réserve le droit de mener des poursuites pour diffamation et divulgation de documents couverts par le secret bancaire.