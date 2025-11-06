Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la CNPCIC redonne l'accès entre le Loug-Chari et Djoumane


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 6 Novembre 2025



Un axe vital entre le Chari-Baguirmi et le sud du Tchad, sectionné par des intempéries dévastatrices, a retrouvé sa fonction. Le pont crucial reliant Loug Chari à Djoumane, littéralement coupé en deux par les inondations, a été entièrement reconstruit et remis en service grâce à l'intervention de la CNPCIC (China National Petroleum Corporation International Chad).

Une bouffée d'oxygène pour des populations qui en dépendaient pour leur mobilité et leur approvisionnement. Situé sur la route de Safro, menant vers Djoumane et au-delà vers le sud du pays, ce pont constituait l'unique issue praticable, surtout pendant la saison des pluies. Sa destruction partielle, l'année dernière, avait plongé la région dans l'isolement, rendant les déplacements périlleux, voire impossibles. « Ce pont est coupé en deux, étant difficile avec la population », rappelle-t-on sur place.

Une situation qui compliquait l'accès aux marchés, aux services de santé et aux champs, pesant lourdement sur le quotidien des habitants. Aujourd'hui, le paysage a radicalement changé. Grâce aux travaux de la CNPCIC, la circulation a pu reprendre normalement. « Aujourd'hui, la population est soulagée », peut-on constater.

Ce nouvel ouvrage ne représente pas seulement une structure de béton et d'acier, mais un symbole de liberté retrouvée et de développement rétabli. L'émotion et la gratitude sont palpables parmi les usagers. Une passagère, rencontrée sur les lieux, en témoigne avec une joie non dissimulée : « Avec la reconstruction de ce pont, cela nous fait du bonheur aujourd'hui. Cet aménagement nous a fait de la fierté ».

Des mots simples qui résument le sentiment général d'une communauté entière. La reconstruction de ce pont par la CNPCIC va au-delà d'un simple geste d'infrastructure. C'est un investissement dans le tissu social et économique de la région. En restaurant cette connexion essentielle, la société a permis de renouer les liens entre les communautés, de faciliter les échanges commerciaux et de sécuriser le quotidien de milliers de personnes.

Ce projet est un exemple concret de comment la réhabilitation d'une infrastructure clé peut avoir un impact direct et immédiat sur la qualité de vie, redonnant espoir et autonomie à toute une région désenclavée.



