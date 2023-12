Tchad : la Coalition pour le "Oui" au référendum poursuit sa campagne dans le 9ème arrondissement de N'Djamena

Le président provincial de la coalition pour la ville, Abba Djidda Mahamat, a souligné que la mobilisation de la population locale témoigne du soutien massif en faveur du "Oui". Il est convaincu que le 9ème arrondissement soutient pleinement cette initiative et qu'ils remporteront sans aucun doute. Abba Djidda Mahamat a ajouté que leur objectif est de léguer un Tchad agréable à vivre à leurs descendants, et non de promouvoir la division. Il a encouragé tout le monde à rester serein, car la victoire est déjà assurée, a-t-il déclaré.



Selon Abba Djidda Mahamat, le 9ème arrondissement a déjà montré son soutien par son vote, et le résultat est déjà acquis.



Pour lui, voter "Oui", c'est promouvoir l'unité, la paix et la cohabitation pacifique.



Abba Djidda Mahamat a également souligné que si le "Non" l'emportait, cela prendrait encore trente ans pour se stabiliser. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent pour la population tchadienne, en particulier pour la jeunesse.