Tchad : la Croix-Rouge du Tchad mène le combat contre la violence basée sur le genre

La Croix-Rouge du Tchad a organisé une série de causeries-débats sous le thème « La violence basée sur le genre », animée par la trésorière générale adjointe, Mme Raounda Abderaman Hellou, ce 6 mars 2025, au siège national de la Croix-Rouge Tchadienne (CRT), au quartier Moursal.



Dans son discours, Mme Hellou a déclaré que la SENAFET/JIF 2025 est placée sous le thème « Femme et défis de la Ve République » et le sous-thème de la CRT « Défis humanitaires de la dignité et de l’égalité. Stop à la violence basée sur le genre ».



Elle a affirmé que ce thème riche d’enseignements a été décliné en diverses activités par le comité d’organisation de la SENAFET/JIF de la Croix-Rouge, mis en place par décision du président national de la CRT et du Croissant Rouge.



Ce comité se compose de femmes du CICR, FICR, CRF, AICRL, CRIT et CRT. Parmi les activités de la SENAFET/JIF, elle a mentionné :

-la formation en premiers secours à environ 40 femmes à la Maison de la Femme ;

des campagnes de sensibilisation contre la violence basée sur le genre, menées par les femmes volontaires de la Croix-Rouge des 5 comités départementaux de N’Djamena ;

-la donation d’articles ménagers principalement aux femmes vulnérables ;

-un stand ouvert à la Maison de la Femme, géré par les femmes volontaires de la Croix-Rouge, pour exposer les activités humanitaires réalisées au quotidien ;

-une mobilisation de masse des volontaires de la Croix-Rouge qui clôturera les activités commémoratives de la SENAFET/JIF 2025 au stade Paris-Congo le 8 mars 2025.



Par ailleurs, Mme Hellou a exprimé sa profonde gratitude aux volontaires, soulignant que leur soutien a toujours été indispensable lors de telles circonstances. Elle a également remercié le président de la Croix-Rouge pour la mise en place du comité d’organisation, et pour son soutien continu, ainsi que le comité urbain de la CRT pour la mise à disposition des volontaires durant toute la semaine.