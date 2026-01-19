Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : la Croix-Rouge du Tchad renforce les capacités des acteurs nationaux


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 20 Janvier 2026



Tchad : la Croix-Rouge du Tchad renforce les capacités des acteurs nationaux
La Croix-Rouge du Tchad organise, ce 20 janvier au Centre de Formation et d’Orientation au Développement (CFOD), un atelier national de renforcement des capacités et de sensibilisation des acteurs de la protection de l’enfance. Cette rencontre vise à améliorer la compréhension et l’application des lois et textes relatifs à la protection et à la scolarisation des enfants affectés par les conflits armés et les catastrophes naturelles.

Ouvrant les travaux, le président national de la Croix-Rouge du Tchad, Halla Ahmat Senoussi, a rappelé que la mission de la Croix-Rouge consiste à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, en particulier celles des enfants affectés par les conflits armés et les catastrophes naturelles.

« Les conflits armés et les catastrophes naturelles privent de nombreux enfants de leurs droits fondamentaux, notamment l’accès à l’éducation, à la protection et à un environnement sûr », a-t-il déclaré. Selon lui, ces situations exposent les enfants à de multiples risques, dont l’abandon scolaire, les violences, l’exploitation et le recrutement forcé.

À travers cet atelier, la Croix-Rouge du Tchad entend renforcer les capacités des acteurs institutionnels, humanitaires et communautaires afin de garantir une meilleure application des textes juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection de l’enfance. Il s’agit également de favoriser une meilleure coordination des interventions en faveur des enfants vivant dans des contextes d’urgence.

Acteur humanitaire majeur, la Croix-Rouge du Tchad œuvre depuis plusieurs années pour la protection de l’enfance à travers des actions de sensibilisation, d’assistance psychosociale, de soutien à la scolarisation et de protection contre les violences. En collaboration avec les autorités, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés locales, elle s’engage à défendre les droits des enfants et à promouvoir leur résilience face aux crises.

Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la consolidation des mécanismes de protection de l’enfance au Tchad, avec pour objectif ultime de garantir à chaque enfant un avenir sûr, digne et porteur d’espoir.


