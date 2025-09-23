Tchad : la Croix-Rouge tire les leçons des inondations de 2024 et renforce sa réponse humanitaire

À N’Djamena, responsables et partenaires de la Croix-Rouge se sont réunis au CEFOD le 23 septembre 2025 pour un atelier consacré aux leçons apprises des inondations de 2024.



L’objectif est d’analyser la gestion de cette crise, renforcer la confiance des communautés sinistrées et préparer des interventions humanitaires plus efficaces et durables. Dans son allocution d’ouverture, le vice-président de la Croix-Rouge tchadienne, Laldjim Narcisse, a rappelé que les inondations avaient gravement touché le pays, provoquant la destruction de nombreux logements, et plongeant des milliers de familles dans l’urgence.



Face à cette catastrophe, l’organisation, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, a mobilisé des équipes de volontaires pour apporter une assistance rapide aux populations affectées. Cet atelier vise à dresser un bilan lucide de l’action menée, en identifiant les réussites comme les difficultés rencontrées.



Trois axes majeurs guideront les discussions : les bonnes pratiques à renforcer, les défis à surmonter pour l’avenir et les moyens d’accroître la participation et la confiance des communautés bénéficiaires. Les intervenants ont salué l’engagement des volontaires, souvent déployés au péril de leur sécurité, ainsi que le soutien indispensable des partenaires.



En clôturant la cérémonie, les organisateurs ont exprimé l’espoir que ces journées de réflexion permettront de bâtir un dispositif plus solide, face aux futures urgences climatiques. Pierre Danladi, directeur des opérations de la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) pour la réponse aux inondations de 2024, a souligné l’importance de rassembler toutes les parties prenantes pour capitaliser sur les acquis et revenir sur les difficultés rencontrées.



« C’est une excellente initiative que nous offre aujourd’hui la Croix-Rouge du Tchad », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de transformer ces enseignements en actions concrètes pour l’avenir.