TCHAD

Tchad : la HAMA et l’ambassade de France renforcent leur coopération dans le domaine des médias


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2026



Tchad : la HAMA et l’ambassade de France renforcent leur coopération dans le domaine des médias
La présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Mme Halimé Assadya Ali, a reçu en audience ce jeudi 08 janvier 2026 une délégation de l’ambassade de France au Tchad, conduite par Gaëtan Pellan, conseiller de Coopération et d’Action culturelle et directeur de l’Institut français de N’Djamena.

Il était accompagné de Mme Alix Bazaille, attachée de coopération, ainsi que de la chargée de communication Boumbar Myriam. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, la présidente de la HAMA a présenté l’institution qu’elle dirige, en rappelant son rôle essentiel dans la garantie de la liberté d’expression et la régulation des contenus médiatiques.

Cette rencontre a également permis d’échanger sur les défis et perspectives de la HAMA, ainsi que sur les axes de coopération avec l’ambassade de France. Les discussions ont notamment porté sur les besoins en formation des professionnels des médias, les difficultés liées à la précarité des organes de presse, ainsi que sur la nécessité de réfléchir à des modèles économiques viables pour une presse professionnelle et responsable.

Un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacités du régulateur qu’est la HAMA et des acteurs des médias, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui transforme en profondeur le secteur de l’information.



