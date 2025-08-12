Tchad : la HAMA visite le chantier de son futur siège

La présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Mme Halime Assadya Ali, à la tête d’une importante délégation de son institution, a effectué, ce mardi 12 août 2025, une visite de terrain sur le site du futur siège de l’Instance de régulation des médias, situé à Amsinéné, dans le premier arrondissement municipal de la ville de N'Djamena.



L’objet de la visite : apprécier de visu l’état d’avancement des travaux du chantier démarré en 2023, mais qui ont connu un arrêt brutal en février 2025, faute de ressources financières.



Au cours de la visite, les membres de la délégation ont échangé avec les responsables en charge de la construction du siège sur quelques points, notamment l’absence d’un bureau de contrôle de ces travaux, ainsi que sur bien d’autres sujets relatifs au chantier.



Le chef d’entreprise a, pour sa part, énuméré à la délégation les difficultés qui ralentissent l’accélération des travaux, particulièrement le retard dans le versement, par le trésor public, des fonds destinés à la poursuite du chantier. La délégation de la HAMA était composée, outre la présidente, des membres du collège, du secrétaire général, des chefs de départements et du personnel administratif.