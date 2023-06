Tchad : la SNE lance le recensement de ses abonnés à N’Djamena et ses environs

Dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux électriques Tchad-Cameroun (PIRECT), un recensement des ouvrages de distribution et de tous les points de livraison situés dans le périmètre du réseau de distribution de la SNE sera lancé le 15 juin prochain. Ceci est dans le soucis de moderniser le réseau électrique de la SNE et mieux servir sa clientèle.



Ce recensement général des ouvrages électriques permettra de faire l’inventaire physique en vue de renseigner les données administratives (identité de l’abonné, les coordonnées géographiques, la conformité de sa connexion au réseau de la SNE ainsi que l’usage qui est fait de l’énergie).



Du 15 juin au 30 novembre 2023, des équipes constituées des agents recenseurs passeront maison par maison pour recueillir les informations. La SNE lance un appel à toute la population et à ses abonnés en particulier afin de collaborer et faciliter le travail de recensement pour des résultats efficaces.