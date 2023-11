TCHAD Tchad : la campagne référendaire débutera le 25 novembre 2023

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 7 Novembre 2023



N'Djamena - Le 7 novembre 2023, la CONOREC a publié les résultats du fichier électoral biométrique révisé.

Le président de la commission, Limane Mahamat, a expliqué que le travail de déduplication générale, qui a suivi immédiatement, a permis de fusionner le fichier électoral de 2021 avec les nouveaux inscrits de 2023. Cette opération a permis de supprimer les doublons et les noms de personnes décédées signalés à la CONOREC par des citoyens vigilants lors des périodes de révision.



Après ce travail de nettoyage du fichier électoral, un total de 8 237 768 électeurs ont été inscrits sur les listes électorales, composés de 4 228 602 hommes et 4 009 166 femmes, soit respectivement 51,33 % d'hommes et 48,67 % de femmes enregistrés, prêts à voter lors des prochaines élections au Tchad, a déclaré Limane Mahamat.

La province de BARH-EL GAZEL compte un total de 213 521 électeurs, dont 108 502 hommes et 105 019 femmes, soit respectivement 50,82 % et 49,18 %.

La province du BATHA enregistre un total de 370 871 électeurs, dont 181 885 hommes et 188 986 femmes, soit respectivement 49,04 % et 50,86 %.

La province du BORKOU compte 43 238 électeurs, dont 26 142 hommes et 17 096 femmes, soit respectivement 60,46 % et 39,54 %.

La province CHARI-BARGUIRMI enregistre un total de 437 101 électeurs, dont 249 552 hommes et 187 549 femmes, soit respectivement 57,09 % et 42,01 %.

La province de l'ENNEDI-EST compte 66 891 électeurs, dont 32 665 hommes et 34 226 femmes, soit respectivement 48,83 % et 51,17 %.

La province de l'ENNEDI-OUEST enregistre 39 372 électeurs, dont 26 960 hommes et 12 412 femmes, soit respectivement 68,48 % et 31,52 %.

La province du GUERA compte 353 042 électeurs, dont 169 070 hommes et 183 972 femmes, soit respectivement 47,89 % et 52,11 %.

La province du HADJER-LAMIS enregistre un total de 396 452 électeurs, dont 205 917 hommes et 190 535 femmes, soit respectivement 51,94 % et 48,06 %.

La province du KANEM compte 244 450 électeurs, dont 112 227 hommes et 132 223 femmes, soit respectivement 45,91 % et 54,09 %.

La province du LAC enregistre un total de 299 585 électeurs, dont 160 110 hommes et 139 475 femmes, soit respectivement 53,44 % et 46,56 %.

La province du LOGONE OCCIDENTAL compte 498 343 électeurs, dont 249 669 hommes et 248 674 femmes, soit respectivement 50,10 % et 49,90 %.

La province du LOGONE ORIENTAL enregistre 539 196 électeurs, dont 271 818 hommes et 267 378 femmes, soit respectivement 50,41 % et 49,59 %.

La province du MANDOUL compte 362 743 électeurs, dont 176 106 hommes et 186 637 femmes, soit respectivement 48,55 % et 51,45 %.

La province du MAYO-KEBBI-EST enregistre 541 631 électeurs, dont 258 218 hommes et 283 413 femmes, soit respectivement 47,67 % et 52,33 %.

La province MAYO-KEBBI-OUEST compte 389 752 électeurs, dont 195 182 hommes et 194 570 femmes, soit respectivement 50,08 % et 49,92 %.

La province du MOYEN-CHARI enregistre un total de 400 847 électeurs, dont 208 845 hommes et 192 002 femmes, soit respectivement 52,10 % et 47,90 %.

La ville de N'DJAMENA compte 1 078 842 électeurs, dont 664 586 hommes et 414 256 femmes, soit respectivement 61,60 % et 38,40 %.

La province du OUADDAÏ compte 553 665 électeurs, dont 249 799 hommes et 303 866 femmes, soit respectivement 45,12 % et 54,88 %.

La province du SALAMAT enregistre 224 713 électeurs, dont 110 597 hommes et 114 116 femmes, soit respectivement 49,22 % et 50,78 %.

La province de SILA compte 294 518 électeurs, dont 129 264 hommes et 165 254 femmes, soit respectivement 43,89 % et 56,11 %.

La province de la TANDJJILE enregistre un total de 439 374 électeurs, dont 209 582 hommes et 229 792 femmes, soit respectivement 47,70 % et 52,30 %.

La province du TIBESTI compte 55 673 électeurs, dont 52 514 hommes et 3 159 femmes, soit respectivement 94,33 % et 5,67 %.

La province de WADI-FIRA enregistre 335 396 électeurs, dont 139 381 hommes et 196 015 femmes, soit respectivement 41,56 % et 58,44 %. En ce qui concerne les Tchadiens de la diaspora, voici les chiffres : Au Congo à Brazzaville, on dénombre 1 033 électeurs, dont 784 hommes et 249 femmes, soit respectivement 75,90 % et 24,10 %.

Au Cameroun, il y a 3 334 électeurs à Yaoundé et 7 188 électeurs à Garoua, soit un total de 10 522 électeurs pour le Cameroun.

Au Gabon, 1 139 électeurs sont inscrits à Libreville.

En Guinée Équatoriale, 810 électeurs sont enregistrés.

Au Soudan, 27 913 électeurs sont inscrits.

Au Nigéria, on compte 1 716 électeurs à Abuja, 2 295 à Kano, 1 298 à Lagos et 2 267 à Maiduguri, soit un total de 7 576 électeurs pour le Nigéria.

Au Bénin à Cotonou, 1 067 électeurs sont inscrits.

Au Burkina-Faso, 709 électeurs sont enregistrés.

En Algérie, 276 électeurs sont inscrits à Alger.

En Égypte, 632 électeurs sont enregistrés au Caire.

Au Canada à Ottawa, 211 électeurs sont inscrits.

Aux États-Unis, 229 électeurs sont inscrits à New York et 226 à Washington, soit un total de 455 électeurs pour les USA.

En Arabie Saoudite, 3 404 électeurs sont inscrits à Djeddah et 1 216 à Riyad, soit un total de 4 620 électeurs pour l'Arabie Saoudite.

En Turquie, 470 électeurs sont enregistrés.

En Belgique, 122 électeurs sont inscrits.

En France, 775 électeurs sont enregistrés. Le 14 juillet 2023, la CONOREC a publié le chronogramme du processus d'organisation du référendum constitutionnel, marquant le début du compte à rebours pour les élections prévues le 17 décembre 2023. Les étapes suivantes incluent la convocation du corps électoral en novembre, le début de la campagne électorale le 25 novembre, la livraison des documents et matériels électoraux, le vote des nomades et de la diaspora le 16 décembre, suivi de la proclamation des résultats provisoires par la CONOREC le 24 décembre et des résultats définitifs par la Cour Suprême le 28 décembre.



Limane Mahamat a appelé tous les acteurs à respecter les lois et règlements de la République, soulignant que la CONOREC veillera à ce que cela se fasse.



