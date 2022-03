Tchad : "la date du 23 mars va être une nouvelle page dans l'histoire des SAO" (Mahamoud Ali Seid)

Le ministre en charge des sports est à Yaoundé, capitale du Cameroun, depuis le 20 mars. Il assistera demain au match qui opposera les scorpions de la Gambie aux SAO du Tchad dans le cadre du tour éliminatoire de la CAN 2023.



Ce 22 Mars, le ministre et sa délégation ont rendu visite à la sélection nationale. Mahmoud Ali Seïd a rappelé aux SAO le soutien et l'engagement du peuple. Il a invité les joueurs à ne pas perdre de vue les attentes de la population.



"Aujourd'hui plus que jamais, le peuple tchadien dans toute sa diversité vous demande un service et ce service c'est la victoire. Je suis persuadé que nous allons gagner ce match", a poursuivi le ministre.



Pour Mahamat Ali Seïd, le sport uni les nations et les SAO ont tous les outils nécessaires pour remporter le match.