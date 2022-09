Tchad : la ministre Alixe Naïmbaye tient une réunion d'urgence face aux inondations

La ministre des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Alixe Naïmbaye, a indiqué que la réunion vise à prévenir les inondations dans plusieurs localités du Tchad. Car, la menace est imminente, dit-elle.



La ministre explique qu'un ensemble de mesures a été déjà déployé pour l'assainissement de la ville de N'Djamena. Notamment la démoustication de la ville et l'assistance aux personnes sinistrées. "Après une réunion d'urgence avec le premier ministre de transition, il est évident de mettre en place un comité formel un peu large pour répondre aux menaces, comme l'a suggéré le premier ministre", explique Alixe Naïmbaye.



Le représentant de l'OCHA, Dieudonné Bamouni, suggère la création de deux comités à savoir celui chargé de la réponse immédiate et celui prévisionnel : il faut un comité stratégique de haut niveau dirigé par les ministères sectoriels et les partenaires.



La réunion s'est soldée par la mise en place d'un comité stratégique présidé par le ministère des Affaires foncières, tandis que la vice-présidence revient au ministère de la Santé publique. Le 1er rapporteur est la mairie de la ville de N'Djamena et le 2ème rapporteur est un partenaire international.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdel-Madjid Abderrahim, a relevé qu'il faut réactualiser les plans mis en place en termes de dispositifs sanitaires. Selon lui, la première question est d'abord la mobilisation des ressources.



Le directeur pays adjoint du PAM au Tchad, Koffi Akakpo, précise qu'ils sont en train de travailler sur un document qui est un plan de contingence comme réponse aux risques.



Le représentant adjoint de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou, estime qu'il faut prendre en compte la protection des moyens de subsistance, notamment les champs. Sinon, le Tchad risque de plonger dans une crise alimentaire.