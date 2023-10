TCHAD

Tchad : la ministre SGG (Présidente du CTA-HCP) évalue la mise en œuvre des résolutions du DNIS

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 31 Octobre 2023

N'Djamena - La ministre secrétaire générale du gouvernement et présidente du comité technique d'appui au Haut Comité de Pilotage, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a présidé une réunion de travail avec les membres dudit comité pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) le 30 octobre 2023, dans les locaux de l'ancienne CENI.