Tchad : la plénière du DNIS félicite le Qatar pour "ses efforts inlassables"

L'ex-chef rebelle et participant au dialogue national, Mahamat Nouri Allatchi, a lu ce 8 octobre une motion spéciale de remerciement à l'État du Qatar. Ses efforts inlassables consentis pour la réussite de l'accord de paix de Doha et du dialogue national inclusif et souverain sont salués.



L'État du Qatar a déployé des moyens humains, matériels, financiers et logistiques en faveur de la réconciliation nationale au Tchad.



La plénière du DNIS adresse sa gratitude au Qatar et remercie l'Émir pour ses efforts multiformes.