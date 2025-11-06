Tchad : lancement à Moussoro d’un atelier sur la protection des droits de l’enfant en temps de guerre

Ce jeudi 6 novembre 2025, un atelier de formation dédié aux droits de l’enfant avant, pendant et après les conflits armés, a été lancé à Moussoro, à l’intention des militaires. L’objectif principal est de sensibiliser et former les soldats sur la protection des enfants dans les situations de guerre.



‎ ‎Cette initiative s’est déroulée au Camp PSI, en présence du secrétaire général provincial représentant le délégué général du gouvernement, des délégués provinciaux, le point Focal Unicef au ministère des armées représentant le ministre des armées Ali Issa Goukouni, du représentant de l’UNICEF, du colonel de PSI par intérim Mahamat Hassan Souleymane, ainsi que du représentant de l’Action Sociale. ‎



L’atelier, qui s’étend sur une durée de cinq jours, vise à renforcer les capacités des forces armées dans cette mission essentielle.