Tchad : lancement officiel d'une usine de transformation de canne à sucre à Baktchoro

Une mission composée du député Amoulang Toua Robert Golbey et du directeur des Domaines, et conduite par le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, est arrivée à Baktchoro ce vendredi 7 mars 2025.



L'objectif de cette mission est de lancer l'installation d'une usine de transformation de canne à sucre, ainsi que la promotion de la culture de la canne à sucre et du riz, conformément aux lois votées lors du conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, le 27 février dernier.



La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du sous-préfet de Baktchoro, Acheikh Ismaël Yaya. Ce dernier s'est dit ravi d'accueillir la délégation dans sa circonscription et les a invités à se sentir chez eux. En face des chefs de cantons de la sous-préfecture et les chefs des villages, le député Amoulang Toua Robert Golbey a expliqué le contexte dans lequel le projet a été conçu.



Il a rappelé à la communauté locale que ce projet est une initiative du chef de l'État, et qu'il appartient à tous les Tchadiens. Il a remercié le préfet et son équipe pour leur disponibilité, ainsi que le chef de canton, Marba Malloum Mbatna Félix, pour sa promptitude et son exemplarité.



Lors du lancement officiel de l'implantation de l'usine, le préfet du département de la Tandjile-Ouest, le général Doud Souleymane Ousmane, a rappelé que c'est la deuxième fois que de telles assises se tiennent, après celles du 19 novembre 2024. Il a encouragé la population de Baktchoro à s'engager pleinement dans ce projet, afin d'éradiquer la pauvreté dans la localité. Il a exprimé l'espoir que, d'ici un an, le sucre produit dans la sous-préfecture de Baktchoro sera consommé localement.



Le préfet a également indiqué que ce projet fait partie des 12 chantiers prioritaires du chef de l'État. Enfin, Gabnon Dawi, directeur des Domaines et coordonnateur du projet, après avoir expliqué les démarches entreprises, a précisé que la mission consiste à délimiter la zone concernée, en commençant par un recensement.



Cependant, avant cela, il est essentiel de sensibiliser la population et de la préparer aux changements à venir. Très ému, Malloum Mbatna Félix, chef de canton Marba dit merci au préfet, pour le choix porté sur la sous-préfecture de Baktchoro et affirme qu'ils accueilleront à bras ouvert. Il est à noter que ce projet ambitieux vise à stimuler le développement économique de la province de la Tandjile, tout en contribuant à la réduction de la pauvreté.



Il s'inscrit dans une vision plus large du gouvernement tchadien, pour renforcer l'autosuffisance alimentaire et industrielle du pays. Il est aussi important de notifier que le projet va s'étendre sur une superficie d'environ 36000 hectares, et pour une durée de 99 ans. Et c'est la société Mante Group qui est porteur du projet.