TCHAD

Tchad : le CAMOJET organise une cérémonie de remise des attestations


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 23 Septembre 2025



Tchad : le CAMOJET organise une cérémonie de remise des attestations
En collaboration avec le centre Takewin de formation, le collectif des associations et mouvement des jeunes du Tchad (CAMOJET) a organisé une cérémonie de remise des attestations aux participants de la formation gratuite intitulée « Leadership Charismatique », qui s’est tenue le 22 septembre 2025 dans les locaux du Centre.

Suite à une formation de quatre jours qui s'est déroulé du 17 au 20 septembre 2025, les attestations ont été remises aux participants en signe de reconnaissance pour leur engagement, et afin de les encourager à poursuivre un leadership charismatique ayant un impact concret et positif.

Cette initiative vise à renforcer les compétences en leadership, en communication et en influence positive, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs collectifs au service de la société. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du bureau exécutif du CAMOJET, ainsi que du directeur du Centre Takewin de Formation Béchir Hamid Youssouf.

Enfin, les membres ont adressé leurs félicitations aux bénéficiaires et salué leur volonté de mettre en pratique les connaissances et aptitudes acquises au profit de leurs communautés.


