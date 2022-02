TCHAD Tchad : le CMT a déjoué les pronostics de la guerre et la division, assure Kabadi

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 6 Février 2022



Le président du Conseil national de transition et secrétaire général du parti MPS, Haroun Kabadi, a fait le déplacement ce dimanche à Darbalaban, au Kanem, pour un meeting de soutien au Conseil militaire de transition (CMT).





Pour lui, le bon déroulement de la transition actuellement en cours au Tchad a surpris plus d'un observateur par la manière dont elle est conduite, et par la parfaite maitrise de ses dirigeants.



Selon Haroun Kabadi, la paix sociale est retrouvée, les salaires et pensions des fonctionnaires civiles et militaires sont régulièrement payés à termes échus et la stabilité des frontières et I'intégrité du territoire sont jalousement défendues par les vaillantes forces de défense et de sécurité. "Si le Tchad est considéré aujourd'hui comme un ilot de stabilité dans un environnement marqué par des crises politiques à répétition, et sujet aux multiples attaques des terroristes djihadistes et autres narcotrafiquants, à qui les tchadiens le doivent ? Si ce n'est qu'au CMT qui a su assumer avec un sens élevé de devoir et de responsabilité sa mission régalienne de la gouvernance politique, économique, sociale et sécuritaire du Tchad", d'après Haroun Kabadi.

Haroun Kabadi lance un appel à certains enfants de la province du Kanem qui ont été tentés par des aventures destructrices et sans lendemain, à saisir la main tendue du président du CMT dans le cadre de la politique de réconciliation nationale.



