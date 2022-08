Tchad : le FAR de Yorongar se retire du dialogue national

Le parti annonce son retrait des assises au vu "d'imperfections expresses liées à l'organisation en amont" de ces assises. D'après Djimbaye Ousmane Kakolé, après quatre jours de débat, il leur a été donné de faire des "constats peu encourageants".



Selon lui, le CODNI dont le mandat prend fin avec la présentation du bilan de ses activités, s’est maintenu contre toute attente pour diriger l’examen du projet de Règlement Intérieur qu’il a proposé.



Le parti estime que les membres du CODNI ont dirigé le débat sans règlement intérieur, distribuant la parole de façon sélective, donnant trop souvent le micro aux caciques du pouvoir et leurs complices, et poussant ainsi l’assemblée à protester.



Le parti dénonce également le principe du vote à main levée visant notamment à "faire passer en catimini des dispositions".



Par ailleurs, Djimbaye Ousmane Kakolé évoque des propos injurieux du vice-président du CODNI Saleh Kebzabo, traitant certains chefs de partis politiques qui demandent des motions de "perturbateurs et agitateurs".