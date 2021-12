Tchad : le G5 Sahel appuie 500 élèves avec des kits scolaires

Quant à la gestion rationnelle de ces kits, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique pour la ville de N'Djamena, Mahamat Djibrine Saleh, interpelle les directeurs des écoles et inspecteurs pour la bonne gestion de ces kits qui doivent servir aux élèves et non se retrouver au marché.



Selon le représentant du secrétaire exécutif du G5 Sahel, Mahamadou Samake, depuis que le conseil des ministres a décidé en juin 2017 de consacrer le 19 décembre en tant que journée du G5 Sahel, chaque année, une cérémonie a lieu dans le pays assurant la présidence en exercice du G5 Sahel. C'est un acte de solidarité en soutien aux jeunes qui constituent la frange la plus importante, la plus fragile et la plus exposée des sociétés.



Mahamadou Samaké salue la coopération internationale et remercie du fond du coeur la GIZ pour son soutien au G5 Sahel. Ce geste de solidarité fera plaisir à 500 heureux écoliers et à leurs parents.