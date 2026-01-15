Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le Médiateur de la République appelle à la cessation des hostilités et au dialogue à Korbol


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Janvier 2026


Dans un communiqué de presse rendu public ce 16 janvier 2026, Médiateur de la République informe l’opinion nationale et internationale qu’il suit avec la plus grande attention la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut depuis le 13 janvier 2025 à Korbol, dans la province du Moyen-Chari, au sud du Tchad.


Tchad : le Médiateur de la République appelle à la cessation des hostilités et au dialogue à Korbol



Le Médiateur de la République précise s’être saisi du dossier dès sa prise de fonction au début de l’année 2024. À ce titre, trois missions ont été dépêchées sur le terrain. Les deux premières ont pu se rendre à Korbol, y compris en brousse, auprès du Mouvement pour la Paix, la Reconstruction et le Développement (MPRD), malgré de nombreuses intempéries. La troisième mission, effectuée vers la fin de l’année 2025, n’a cependant pas pu atteindre la localité de Korbol en raison de l’impraticabilité des routes, aggravée par la saison des pluies. Elle a néanmoins permis des échanges avec les autorités administratives du Moyen-Chari.


Selon le communiqué, les multiples contacts engagés entre la Médiature de la République et le MPRD avaient abouti à l’élaboration d’un projet d’accord de paix. Toutefois, sa signature n’a pu être concrétisée, en raison d’un manque de volonté réelle de la part du MPRD, situation que le Médiateur regrette profondément.


Face à cette impasse et à la dégradation de la situation sur le terrain, les autorités gouvernementales ont pris des mesures en vue du rétablissement de l’ordre public. Le Médiateur de la République déplore les incidents survenus ainsi que les pertes en vies humaines enregistrées. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, exprime sa compassion aux populations affectées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.


Le communiqué dénonce également avec fermeté l’alliance jugée « inopportune et contre nature » conclue entre le MPRD et un autre groupe rebelle, alliance ayant contribué à exacerber les tensions et à alimenter des discours et réactions incendiaires, menant aux affrontements observés.


Par ailleurs, le Médiateur de la République condamne l’attitude de certains individus, depuis l’étranger, qui se réjouissent des malheurs de leurs compatriotes et aggravent la situation par la diffusion de messages tendancieux et de désinformation sur les réseaux sociaux, portant ainsi atteinte à la cohésion sociale et aux efforts de paix.


Tout en réaffirmant que le dialogue demeure l’unique voie crédible et durable de résolution des différends, le Médiateur de la République appelle l’ensemble des groupes armés, en particulier le MPRD, à cesser immédiatement les hostilités et à s’engager résolument sur la voie de la paix, de la sagesse et de la responsabilité, dans l’intérêt supérieur de la Nation.


Il réitère enfin l’appel de Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État, à privilégier la paix, la cohésion sociale et le bon vivre-ensemble sur l’ensemble du territoire national.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/01/2026

Tchad : l'urgence de l'effort collectif pour écrire un avenir commun

Tchad : l'urgence de l'effort collectif pour écrire un avenir commun

Tchad : inflation et pouvoir d’achat, enquête sur un quotidien de plus en plus lourd Tchad : inflation et pouvoir d’achat, enquête sur un quotidien de plus en plus lourd 16/01/2026

Populaires

Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

15/01/2026

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

15/01/2026

Tchad : le brouillard de la saison sèche, un risque méconnu pour la santé

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter