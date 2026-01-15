Tchad : le Médiateur de la République appelle à la cessation des hostilités et au dialogue à Korbol







Le Médiateur de la République précise s’être saisi du dossier dès sa prise de fonction au début de l’année 2024. À ce titre, trois missions ont été dépêchées sur le terrain. Les deux premières ont pu se rendre à Korbol, y compris en brousse, auprès du Mouvement pour la Paix, la Reconstruction et le Développement (MPRD), malgré de nombreuses intempéries. La troisième mission, effectuée vers la fin de l’année 2025, n’a cependant pas pu atteindre la localité de Korbol en raison de l’impraticabilité des routes, aggravée par la saison des pluies. Elle a néanmoins permis des échanges avec les autorités administratives du Moyen-Chari.





Selon le communiqué, les multiples contacts engagés entre la Médiature de la République et le MPRD avaient abouti à l’élaboration d’un projet d’accord de paix. Toutefois, sa signature n’a pu être concrétisée, en raison d’un manque de volonté réelle de la part du MPRD, situation que le Médiateur regrette profondément.





Face à cette impasse et à la dégradation de la situation sur le terrain, les autorités gouvernementales ont pris des mesures en vue du rétablissement de l’ordre public. Le Médiateur de la République déplore les incidents survenus ainsi que les pertes en vies humaines enregistrées. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, exprime sa compassion aux populations affectées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.





Le communiqué dénonce également avec fermeté l’alliance jugée « inopportune et contre nature » conclue entre le MPRD et un autre groupe rebelle, alliance ayant contribué à exacerber les tensions et à alimenter des discours et réactions incendiaires, menant aux affrontements observés.





Par ailleurs, le Médiateur de la République condamne l’attitude de certains individus, depuis l’étranger, qui se réjouissent des malheurs de leurs compatriotes et aggravent la situation par la diffusion de messages tendancieux et de désinformation sur les réseaux sociaux, portant ainsi atteinte à la cohésion sociale et aux efforts de paix.





Tout en réaffirmant que le dialogue demeure l’unique voie crédible et durable de résolution des différends, le Médiateur de la République appelle l’ensemble des groupes armés, en particulier le MPRD, à cesser immédiatement les hostilités et à s’engager résolument sur la voie de la paix, de la sagesse et de la responsabilité, dans l’intérêt supérieur de la Nation.





Il réitère enfin l’appel de Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État, à privilégier la paix, la cohésion sociale et le bon vivre-ensemble sur l’ensemble du territoire national.