Tchad : le PCMT demande aux SAO de décrocher la victoire pour la CAN 2023

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby s’est exprimé ce 9 mars devant les Sao, l’équipe nationale de football, au Palais présidentiel.



Dans quelques heures, les joueurs de la sélection nationale s’envoleront pour Douala au Cameroun pour défendre les couleurs nationales dans le cadre des qualifications préliminaires à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



Mahamat Idriss Deby a exprimé son soutien à l’équipe : “Notre espoir est grand. Les attentes des tchadiens sont immenses et légitimes. Nous avons envie de rêver, de communier, de sauter, de fêter. Bréf, pour dire les choses simplement, nous aussi, nous voulons « manger la joie » des victoires de notre Sao national”.



“Je ne voudrais vous mettre la pression, mais la victoire sportive inédite à laquelle aspire le peuple tchadien depuis la nuit des temps sera réalisée, et doit être réalisée. C’est le moment de décrocher cette ultime victoire tant attendue”, a ajouté le président du CMT.



Pour le PCMT, “les victoires sportives ressoudent les nations, nourrissent le patriotisme et sont un vrai catalyseur à même de faire changer la perception que peut avoir le monde entier de notre pays, le Tchad”.



Et d’ajouter que les joueurs d’autres nations africaines ne sont pas dotés de talents intrinsèques footballistiques supérieurs à ceux des tchadiens.



“A l'orée du Dialogue National Inclusif, je voudrais vous demander de revenir avec une grande victoire à la maison. (…) Beaucoup de projets sont en cours mais pour l'instant, ramenez-nous cette qualification tant espérée qui vous portera au panthéon du sport national tchadien”, a dit le président.



Le chef de la transition s’est engagé à faire de cette année celle du sport. Il a pris la ferme résolution de mettre à la disposition des SAO tous les moyens aussi bien logistiques, financiers qu’institutionnels.