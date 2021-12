Tchad : le PCMT exhorte la jeunesse à un usage responsable d'Internet

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a appelé ce 27 décembre la jeunesse à un usage responsable des réseaux sociaux. Il s’est exprimé au cours du lancement du forum national de la jeunesse au Radisson Blu de N’Djamena.



Selon lui, "il est temps de bannir de l'espace tchadien virtuel la haine, la division, la discorde, la jalousie, l'injure et la diffamation".



Le PCMT estime que les réseaux sociaux doivent servir des canaux modernes et efficients de communication rapide et constructive, pour véhiculer des messages rassembleurs qui fortifient, rapprochent, unissent et garantissent les jeunes.



L’usage néfaste des réseaux sociaux est régulièrement décrié par les autorités au Tchad. Pour l’activiste Abel Maïna qui s’est exprimé hier soir dans une émission à la Télé Tchad, les réseaux sociaux ont tout de même eu un impact positif pour la consolidation des droits et la justice.