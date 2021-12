Tchad : le PCMT veut miser sur la créativité entrepreneuriale dès l’école

Le PCMT dit se soucier de la question de l’emploi des jeunes et suggère la réforme du système éducatif afin d'orienter les jeunes très tôt vers l’entrepreneuriat, avec une formation professionnelle adaptée aux demandes du marché et au développement de la citoyenneté.



Mahamat Idriss Deby se dit toutefois persuadé et convaincu de l'importance de trois piliers dont il a évoqué lors de son intervention au lancement du forum national de la jeunesse.



Pour lui, le premier pilier des mesures en faveur de jeunesse demeure l’éducation. Tous les enfants du Tchad doivent pouvoir accéder à une éducation de qualité et à une formation professionnelle qualifiante.



Le deuxième pilier reste la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu jeune ainsi que les facilités à accorder aux jeunes désireux de s’installer à leur propre compte, au regard du contexte limitant l’accès aux emplois publics.



Selon lui, l'enseignement de l’entrepreneuriat doit être instauré dans le dispositif de la formation générale, technique et professionnelle, pour favoriser chez les jeunes, la culture et la créativité entrepreneuriale dès les bancs de l’école.



Mahamat Idriss Deby a précisé que le troisième pilier demeure l’éducation à une citoyenneté responsable en milieu jeune. Les cours des écoles sont quotidiennement transformées en rings. L’absence de la culture de citoyenneté se remarque aussi dans le désordre entretenu au sein des organisations et mouvements de jeunesse du pays.



"Ce sont là des comportements qui ne sauraient s’accommoder avec une jeunesse responsable et citoyenne, une jeunesse résiliente au cœur d’un Tchad fort et émergent", laisse entendre Mahamat Idriss Deby.