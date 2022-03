Tchad : le Parti Réformiste annonce un grand meeting le 14 mars à Goz-Beida

Le Parti Réformiste (PR) organise un grand meeting dénommé meeting de la conscientisation ce lundi 14 mars 2022 à Goz-Beida, chef-lieu de la province du Sila. Le PR "invite tous ses militants et sympathisants de ladite province à sortir massivement afin de prendre part à ce meeting".



​Le parti précise que l'heure et l'endroit seront communiqués ultérieurement. Il "compte sur l'esprit civique et patriotique de tous les tchadiens".