TCHAD

Tchad : le RAPAD condamne les violences survenues dans le département de Korbol


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Janvier 2026



Tchad : le RAPAD condamne les violences survenues dans le département de Korbol
Le Rassemblement pour la Paix et le Développement (RAPAD) a exprimé sa profonde consternation à la suite des affrontements armés survenus le 13 janvier 2026 dans le département de Korbol, au sein de la province du Moyen-Chari, opposant les Forces de Défense et de Sécurité au Mouvement pour la Paix, la Réconciliation et le Développement.

Dans un communiqué publié depuis Sarh le 18 janvier 2026, le RAPAD a condamné fermement ces violences, déplorant une nouvelle fois l’effusion de sang au Tchad. L’organisation rappelle que, lors du Dialogue National Inclusif et Souverain, les participants avaient salué la sculpture symbolisant la paix et la réconciliation érigée au Palais des arts et de la culture, aujourd’hui siège du Sénat, comme un engagement collectif à mettre fin aux guerres fratricides.

Fort de ce rappel, le RAPAD exhorte les deux parties à cesser immédiatement les hostilités, estimant que la guerre ne profite à personne, et encourage le recours au dialogue, à la paix et à la réconciliation nationale comme seules voies durables. L’organisation adresse par ailleurs une pensée particulière aux blessés, à qui elle souhaite un prompt rétablissement, et présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, leur assurant sa profonde compassion.

En outre, le RAPAD a fait part de son indignation face à l’agression armée perpétrée sur le territoire tchadien par des éléments des Forces de Soutien Rapide du Soudan. Il appelle les autorités administratives et militaires à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens et l’intégrité du territoire national, qualifiant ces actes de violation de la souveraineté et rappelant l’exigence du respect du droit international.

Le communiqué est signé par Nobo N’Djibo, président du RAPAD.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
