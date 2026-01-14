Tchad : le brouillard de la saison sèche, un risque méconnu pour la santé











Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 15 Janvier 2026





En saison sèche, le brouillard matinal observé dans plusieurs régions du Tchad constitue un danger silencieux pour la santé publique. Chargé de poussières et de particules fines, ce phénomène naturel dégrade la qualité de l’air, réduit la visibilité et expose particulièrement les personnes vulnérables à de nombreux risques sanitaires.



Pendant la saison sèche, le brouillard apparaît généralement aux premières heures du matin. Il résulte de la combinaison de la fraîcheur nocturne, de l’humidité résiduelle et des poussières en suspension dans l’air. Avec les effets du changement climatique, ce brouillard devient plus dense et plus fréquent, aggravant la pollution de l’air respiré par les populations.



Des impacts directs sur la santé respiratoire

L’inhalation d’un air humide et chargé de poussières provoque ou aggrave plusieurs maladies respiratoires, notamment l’asthme, la bronchite et les infections respiratoires aiguës. Les enfants, les personnes âgées ainsi que celles souffrant de maladies chroniques sont les plus exposées. « Pendant la saison sèche, surtout tôt le matin, nous recevons beaucoup de patients présentant des difficultés respiratoires. Le brouillard mélangé à la poussière aggrave l’asthme et la toux, surtout chez les enfants », explique un infirmier dans un centre de santé à N’Djamena.



Irritations, allergies et troubles oculaires

Au-delà des voies respiratoires, le brouillard affecte également les yeux et la peau. Il provoque des irritations oculaires, des allergies et parfois des conjonctivites, en particulier chez les enfants. « Quand le brouillard est fort, mes enfants toussent beaucoup. Leurs yeux deviennent rouges et ils ont du mal à respirer. Nous évitons maintenant de sortir très tôt le matin », témoigne une mère de famille dans un quartier périphérique de N’Djamena. L’exposition répétée à ces conditions atmosphériques difficiles génère aussi du stress et de l’anxiété, notamment chez les travailleurs contraints de se déplacer tôt le matin. Cette situation affecte progressivement leur bien-être psychologique.



Les personnes âgées, particulièrement vulnérables

Les personnes âgées sont parmi les plus touchées par les effets du brouillard, avec une recrudescence des crises respiratoires durant cette période. « Les personnes âgées sont très sensibles au brouillard. Beaucoup souffrent de crises d’asthme ou de complications respiratoires pendant cette période », souligne un agent de santé communautaire.



Prévention : des gestes simples pour se protéger

Face à ces risques, les professionnels de santé recommandent plusieurs mesures préventives : éviter les déplacements très tôt le matin ; porter un masque ou un foulard pour se protéger de la poussière ; protéger les yeux, notamment chez les enfants ; bien aérer les habitations après la dissipation du brouillard ; consulter rapidement un centre de santé en cas de difficultés respiratoires.



Un signal d’alerte sanitaire et climatique

Le brouillard en saison sèche apparaît aujourd’hui comme un indicateur des effets du changement climatique sur la santé au Tchad. Une meilleure information des populations, associée à des actions de prévention renforcées, permettrait de réduire les risques sanitaires et de protéger les couches les plus vulnérables de la société.





