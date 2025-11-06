Tchad : le chef de l’Etat à Abu Dhabi en vue de la table ronde du PND

Le président de la République, chef de l'Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N'Djamena ce matin, pour Abu Dhabi.



Dans la capitale émirienne, le chef de l'Etat tchadien présidera personnellement les cérémonies d'ouverture et de clôture de la table ronde du Plan National de Développement (PND) : « Tchad Connexion 2030 » prévues, les 10 et 11 novembre 2025.



Le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport international Hassan Djamous par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Allah-Maye Halina, le chef d'Etat-major général des Armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, le chef d'Etat-major particulier, le directeur de Cabinet civil adjoint, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la Sécurité et le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena.