Tchad : le chef du canton de Serem lutte contre le vagabondage dans sa localité

Au cours de cette réunion qui a duré près de deux heures, Djarma Djabaou Jonas a restitué le message du gouverneur de la province de Tandjile lors de sa prise de contact avec les autorités du département de Tandjile-Ouest, un message relatif à la paix et au vivre ensemble.



Abordant le sujet de la vagabondage des jeunes, le chef de canton et ses collaborateurs ont pris des décisions contre les jeunes qui pratiquent l'inceste, chose interdite par les autorités coutumières. Toute personne qui commet l'inceste dans le canton de Serem sera punie et amendée. De plus, toute personne qui commet un adultère devra verser le montant de la dot au mari de la femme. Cette décision a été appréciée et validée par les leaders de la localité, qui espèrent ainsi stopper un peu le vagabondage sexuel dans leur communauté.



Le chef de canton de Serem, Djarma Djabaou Jonas, informera les chefs hiérarchiques de sa décision dans sa circonscription administrative.