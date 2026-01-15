Tchad : le clan Ourda (Donza) offre 100 têtes de dromadaires au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno

Par ailleurs, Mahamat Idriss Deby Itno est issu de ce clan Ourda par la grand-mère maternelle. Ce don est placé sous le signe de la consolidation du lien familial et de manifester leur soutien inconditionnel au Maréchal du Tchad dans tous ses projets. Cette cérémonie est couplée avec la remise des pieds de dattes.



Les dromadaires destinés président de la République ont été réceptionnés officiellement par son demi-frère le général Kore Mahamat Obi, mandaté par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Cette remise de dromadaires a réuni une centaine de personnes, majoritairement issue de la communauté Donza.