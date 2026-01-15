Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le clan Ourda (Donza) offre 100 têtes de dromadaires au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 16 Janvier 2026


La famille Ourda, issue de la communauté Donza, a offert ce jeudi 15 janvier 2026, à Gorimé dans le département de Ziguey, dans la province du Kanem, 100 têtes de dromadaires au président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.


Par ailleurs, Mahamat Idriss Deby Itno est issu de ce clan Ourda par la grand-mère maternelle. Ce don est placé sous le signe de la consolidation du lien familial et de manifester leur soutien inconditionnel au Maréchal du Tchad dans tous ses projets. Cette cérémonie est couplée avec la remise des pieds de dattes.

Les dromadaires destinés président de la République ont été réceptionnés officiellement par son demi-frère le général Kore Mahamat Obi, mandaté par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Cette remise de dromadaires a réuni une centaine de personnes, majoritairement issue de la communauté Donza.



