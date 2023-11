Tchad : le contrôleur général de police Brahim Ahmat Gorou est le nouveau patron de la police

Le nouveau directeur général de la police nationale, Brahim Ahmat Gorou, a lors de son intervention souligné qu'en prenant la pleine mesure des défis sécuritaires durant la période de transition que traverse le pays, il appréhende le poid de sa responsabilité et l'ampleur de la tâche qui lui est à présent.



Par essence, la police étant l'un des fondements d'une société civilisé, le nouveau DG de la police nationale s'engage à assumer ses nouvelles fonctions dans la plus grande rigueur avec une ferme volonté de la quête de l'excellence.



A cet effet, il a rassuré qu'ensemble avec le personnel du Corps de la Police Nationale, ils seront prompts à répondre aux attentes légitimes de la population, notamment en matière de la protection des personnes et de leurs biens ainsi que des institutions de l'État.



Le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, a quant à lui relevé que dans toute administration, la nomination d'un nouveau directeur général, en particulier lorsqu'elle s'accompagne de mouvements d'ensemble de l'équipe de direction (ce qui est le cas ici), constitue un moment fort de sa vie interne.



Toutefois, la spécificité de l'acte de ce jour est qu'il intervient à un moment crucial de la vie du Ministère de la Sécurité Publique et de l'immigration. C'est pourquoi, il a tenu à ce qu'il revête une dimension particulière dit-il.



Selon lui, le pays est aujourd'hui engagé dans un processus électoral d'une importance majeure pour son avenir, qui marquera la fin du processus de transition actuellement en cours.



Le ministre de poursuivre que dans moins d'un mois, les tchadiens et tchadiennes s'exprimeront sur les institutions dont ils entendent doter le pays. Il importe que ce choix soit éclairé par une campagne apaisée et respectueuse de toutes les opinions et que le jour du scrutin, il puisse s'exprimer dans une parfaite sérénité.



Il a instruit le directeur général entrant de garantir, la sécurité avec le concours de ses

collègues de la Garde Nationale et Nomade et de la Gendarmerie Nationale ainsi que les autres forces de défense et de sécurité.