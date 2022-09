Tchad : le général Youssouf Ahmat Tiera, ex-DG de l'ANS, nommé conseiller à la Présidence

L'officier supérieur des forces armées a regagné le Tchad le 4 septembre 2021 après plusieurs années d'exil en Tunisie et au Cameroun. Il avait quitté le Tchad depuis 2007.



Défenseur de l'anglais comme 3ème langue au dialogue national



Participant au dialogue national, l'officier a fait plusieurs propositions significatives en plénière, notamment l'introduction de l'anglais comme troisième langue et l'enseignement obligatoire de l'arabe littéraire dans toutes les écoles pour un véritable bilinguisme.



"Certes, le Tchad a deux langues officielles, le français et l'arabe, mais en pratique l'arabe n'est pas utilisé à 100%. Pour bien pratiquer cette langue, je propose que ce soit enseigné dans toutes les écoles. Il faut que ce soit pratiqué au niveau des grandes institutions de l'État. Il faut ajouter l'anglais comme troisième langue car c'est une langue commerciale et de science", a-t-il déclaré le 20 septembre dernier.



Un riche parcours au sein de l'appareil sécuritaire et de l'administration



Chevalier de l'ordre national et grand officier de l'ordre national, le général Ahmat Youssouf Tiera a occupé plusieurs postes de responsabilité sous la présidence du Maréchal Idriss Deby : commandant de la gendarmerie nationale, directeur général 1er adjoint de la gendarmerie nationale, directeur général de la police nationale, directeur général de l'Agence nationale de sécurité (ANS), directeur général de la gendarmerie nationale, gouverneur de la région du B.E.T, conseiller du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, directeur général de l’intendance militaire et chef de centre opérationnel inter-armées à la Présidence de la République.