AFRIQUE

Tchad : le gouvernement et OLAM Agri renforcent leur partenariat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2025



Tchad : le gouvernement et OLAM Agri renforcent leur partenariat
Ce mercredi 12 novembre 2025, en marge de la Table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 », qui vient d’avoir lieu à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), le gouvernement de la République du Tchad et le groupe OLAM AGRI ont signé un cadre de partenariat visant à renforcer la chaîne de valeur du coton, à accroître la production nationale et améliorer durablement les revenus des producteurs tchadiens.

Ce cadre de partenariat, qui a entériné le procès-verbal de la réunion tenue à N’Djamena en mai 2025, traduit la volonté commune des deux parties de renforcer la transparence, la coordination et le suivi opérationnel du partenariat, sous la supervision du représentant de l’État, garant de la bonne exécution des engagements pris.

A cet effet, le gouvernement de la République du Tchad et le groupe OLAM AGRI, ont respectivement été représentés par Guibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce et de l’Industrie, et M. Muthukumar, président-directeur général du groupe OLAM AGRI.

La signature de ce cadre de partenariat marque une nouvelle étape dans la transformation du secteur agricole au service du développement du Tchad.


