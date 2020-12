Tchad : le ministère des Sports retire la délégation de pouvoirs à la FTFA

La directrice des sports de haut niveau au ministère de la Jeunesse et des Sports, Nemadji Assel, annonce ce vendredi le retrait provisoire de la délégation de pouvoirs à la Fédération tchadienne de football association (FTFA).



Le retrait est d'une durée de trois mois et vise à inciter la Fédération à revenir sur sa position de refus de dialogue avec le département ministériel.



Cette décision a pour conséquence l'interdiction formelle pour la FTFA de participer à des évènements tant nationaux qu'internationaux.



Le 27 novembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé la suspension du processus de l'assemblée générale élective de la FTFA prévue le 12 décembre 2020.



Saisie, la Fédération internationale de football association (FIFA) a ensuite adressé un courrier de réponse au ministère, informant qu'elle autorise la FTFA à poursuivre le processus électoral et à tenir l'assemblée générale élective prévue le 12 décembre prochain.