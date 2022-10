Tchad : le ministre Abakar Rozzi Teguil vise l'innovation et la créativité pour valoriser l'identité nationale

Abakar Rozzi Teguil a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les différents responsables du département dans l'optique d'échanger sur les problématiques et les défis liés au ministère.



Le nouveau ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, né au lendemain du dialogue national, a des défis nombreux à relever de par son rôle socio-économique.



Pour le ministre, la culture, le patrimoine, le tourisme et l'artisanat sont les éléments constituant l'affirmation de l'identité nationale, de la promotion de la diversité, du vivre-ensemble, de la création d'emplois et de la richesse.



Abakar Rozzi Teguil d'ajouter que les défis liés au département ministériel sont immenses et qu'ils doivent se focaliser sur les valeurs et les principes guidés par la charte de la transition à savoir : le dialogue, la réconciliation, l'esprit de consensus, la fraternité, la tolérance, l'inclusion, le patriotisme, l'intégrité, la probité, la dignité, le sens de la responsabilité, la discipline, le civisme, la citoyenneté, la transparence, la justice et l'impartialité. Il a interpellé les différents responsables à être créatifs et à inspirer les équipes dans le sens de l'innovation.