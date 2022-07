Tchad : le ministre de l'Élevage détaille le dispositif de sauvetage du cheptel

Dr. Abderahim Awat Atteib a indiqué que la situation pastorale de l'année 2022 a été particulièrement difficile dans la bande sahélienne. Cela est dû à la faible pluviométrie enregistrée lors de la saison pluvieuse 2021, occasionnant ainsi un déficit fourrager important observé dès le mois de novembre 2021 dans les 10 provinces notamment le Barh El Gazal, le Batha, le Borkou, l'Ennedi Ouest, l'Ennedi Est, le Hadjer Lamis, le Kanem, le Ouaddaï, le Ouaddaï, le Wadi Fira et le Tibesti.



Un plan de réponse a été élaboré à l'effet de soutenir les animaux dans ces provinces affectées. Malheureusement, la mise en œuvre de ce plan tarde du fait qu'il a été inclus dans le plan global de réponse face à a crise alimentaire, nutritionnelle et pastorale porté par le Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises, explique Dr. Abderahim Awat Atteib.



Dr. Abderahim Awat Atteib d'ajouter que nonobstant les stratégies des propriétaires des troupeaux pour assurer la survie des animaux, à partir de début mai 2022, la situation est devenue très préoccupante, caractérisée par une rareté indescriptible des pâturages naturels, base de l'alimentation des animaux. Dans le même temps, il a été observé une difficulté d'accès aux sous-produits agro-industriels tel le tourteau de coton pour assurer une complémentation alimentaire.



D'après le ministre, la disponibilité de cette denrée est presque nulle. Et s'il en existe, les coüts sont très prohibitifs pour certains éleveurs. L'état d'amaigrissement généralisé des animaux ne permettait plus une mise en marché en vue de faire face à la situation.



Au regard de l'évolution de la situation, le ministre a signifié que son département s'est trouvé dans l'obligation d'élaborer et soumettre un plan d'urgence au plus hautes autorités de la République à l'effet de secourir les élevages les plus touchés dans les provinces affectées par la crise pastorale à savoir Batha, Bahr El Gazel, Hadjer lamis et Kanem.



Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a instruit le ministère des Finances et du Budget pour la mise à disposition d'un montant de 1,68 milliards Fcfa visant à mettre en oeuvre le plan d'urgence et d'appui aux communautés affectées, informe le ministre.