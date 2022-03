Tchad : le ministre des Infrastructures met en garde les propriétaires des véhicules surchargés

Le ministre des infrastructures et du désenclavement, Patalet Geo, a rappelé tous les propriétaires des véhicules de transport des marchandises, les ensembles articulés et tous autres types d'engins de transport dont les dimensions et les poids dépassent les limites autorisées par la loi n°03/PR/2006 portant protection du patrimoine routier national de se conformer à son arrêté fixant les modalités d'application (Arrêté n°014/MITD/DGM/,DGTS/2019), selon un communiqué diffusé ce 3 mars 2022.



Les dimensions et charges autorisées sont :

- longueur : 18 mètres ;

- largeur : 2,5 mètres ;

- hauteur : 4 mètres, poids total roulant autorisés maximal : 5 tonnes.



Toutefois, pour les convois exceptionnels, il faut se munir au préalable d'une autorisation délivrée par le ministère en charge des transports.



Le ministre attire particulièrement l'attention par rapport aux modifications artisanales des carrosseries des véhicules qui encombrent la circulation.



Le ministre dit compter sur l'esprit de professionnalisme des transporteurs, car la surcharge est la principale cause des dégradations précoces du réseau routier.